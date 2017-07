Bernd Hamm, 1945 bis 2015, hat nach Lehre und Tätigkeit als Schriftsetzer an der Universität Bern Soziologie, Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre und öffentliches Recht studiert. Er war Professor für Soziologie an der Universität Trier. 2008 ging er aus Protest gegen die Bologna-Reform vorzeitig in den Ruhestand. Von 1983 bis 1995 war er Mitglied der Deutschen UNESCO-Kommission. Seine Arbeitsschwerpunkte waren unter anderem Kapitalismuskritik, Neoliberalismus, Globalisierung und der „Tiefe Staat“.