Azzadine Karioh ist in Essen aufgewachsen, seine Familie ist marokkanischer Herkunft. Seit 2006 ist er Rechtsanwalt in Essen. Er beschäftigte sich mit Fragen der Integration. Er war von 2009 bis 2015 Vorstandsmitglied des „Essener Verbunds der Migrantenvereine e.V.“. Darüber hinaus war er von 2009 bis 2017 Vorstandsmitglied und Pressesprecher der „Kommission Islam und Moscheen in Essen e.V.“. Er ist Gründungsmitglied des „Initiativkreises Religionen in Essen“ (IRE) und (Mit-)Initiator der „Jüdisch-Islamischen Begegnung in Essen".