Arnulf Rating („Deutschlands älteste Rating-Agentur“) ist Kabarettist in Berlin und tritt mit seinen Soloprogrammen bundesweit auf, arbeitet gern mit Kollegen („Die 3 Tornados“, „Reichspolterabend“, „Politischer Aschermittwoch Berlin“), auch mal im TV („Die Anstalt“, „Mitternachtsspitzen“, „Alfons und Gäste“ etc.) aber auch da, wo gerade was los ist, wie zum Beispiel im Hambacher Forst. Infos unter: www.rating.de.