Anna Eggenwirth, Jahrgang 1950, arbeitete lange im Hotelbetrieb ihrer Eltern und als Gartenbaugehilfin in den Niederlanden und Deutschland. Sie durchlief den zweiten Bildungsweg und leistete gewerkschaftliche Arbeit in Gießen. Jugendbildungsreferat, Antifa, Flüchtlingsarbeit. Sie interessiert sich für alternative Lebensformen und Selbstversorgung und arbeitet mit autistischen Kindern. Sie lebt in Gießen.