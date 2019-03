Anke Westermann arbeitet als Fotografin. Ihr Blick in die Welt richtet sich auf das, was wesentlich ist. Ihr Schwerpunkt, ihre Arbeit und ihr Projekt „Blick für den Frieden“ fragen danach, wohin wir unsere Aufmerksameit richten können, wenn wir Heilung, Wandel und Ganzheit erleben wollen: Wo ist das Leben in seiner Tiefe spürbar? Wo in unserem Tun und Handeln ist Liebe? Weitere Informationen unter www.dieanke.wordpress.com.