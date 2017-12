Andreas Schell ist Nerd, Umweltschützer und Friedensbewegter. Heute stellt er kleine Fahrzeuge her. In früheren Jahren kam er als Doktor der Chemie in der Kunststoff- und Maschinenbau-Industrie zu zwei Erkenntnissen: 1. Marktradikales Wirtschaftssystem und ewiges Wachstum nutzen keinem. Die meisten Produkte und Einkommensquellen sind genauso wertlos wie das aus dem Nichts geschöpfte Geld. 2. Umdenken beim Verschlanken, der Modernisierung und Dezentralisierung von Energie-, Rohstoff- und Nahrungsmittelversorgung ist Bürgerpflicht - und zugleich der größte Arbeitgeber der Zukunft.