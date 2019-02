Andrea Stoffers ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumatherapeutin. Seit 2007 ist sie in eigener Praxis tätig, seit 2008 mit dem Schwerpunkt „Trauma“. Ihre Zusatzausbildung hat sie 2010 bei Prof. Dr. Franz Ruppert in München absolviert und bietet seither Weiterbildungen und Supervisionen zur Identitätsorientierten Psychotraumatherapie und -theorie an.