Amir Mortasawi, Jahrgang 1962, wuchs ich in Teheran auf und besuchte dort eine iranische Grundschule. Nach Bestehen einer Aufnahmeprüfung gehörte er zu den ersten iranischen Schülern, denen ab dem 5. Schuljahr an der Deutschen Schule Teheran im Rahmen eines Sonderprogramms Deutsch beigebracht wurde. Seit 1979 lebt er in Deutschland. Nach dem Studium der Humanmedizin in Göttingen und Frankfurt absolvierte er die Facharztausbildung in der Herzchirurgie. Seit Januar 2016 arbeitet er im Bereich Psychosomatik. 2009 veröffentlichte er seine ersten Texte unter dem Pseudonym Afsane Bahar. Weitere Informationen unter amirmortasawi.wordpress.com.