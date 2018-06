Alexander Dill, Jahrgang 1959, ist studierter Soziologe und arbeitete in der Softwarewirtschaft, bevor er 2009 auf Anregung der Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom das Basel Institute of Commons and Economics gründete, das er seitdem leitet. Er betreibt den weltweiten Sozialkapitalmonitor und ist Mitglied mehrerer UN-Arbeitsgruppen.