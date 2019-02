Alexa Kaufhof, Jahrgang 1953, arbeitete nach dem Studium der Angewandten Sprachwissenschaft als Übersetzer und Terminologe in der Industrie. Heute lebt er als Anachronist in Berlin. In seinem Blog „Neues vom Glöckner“ bricht sich seine Fassungslosigkeit angesichts des Weltgeschehens gelegentlich Bahn.