Albrecht Goeschel, Jahrgang 1945, lehrte Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften an Hochschulen in Deutschland und im Ausland. Er war Persönlicher Beauftragter des Botschafters der Republik Angola in Deutschland, Berater des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung, des AOK Bundesverbandes sowie der Sozialverbände VdK Bayern und Nordrhein-Westfalen. Seit 2004 berät er die Regierung und Verbände der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol. Er ist Mitglied des Präsidiums der Accademia ed Istituto per la Ricerca Sociale Verona.