Aaron Rosenbaum, Jahrgang 1967, studierte Politik, Geschichte und Wirtschaft. Schon als Jugendlicher zog es ihn täglich in die Bücherei, wo er sich fast allen Themen widmete. Er wohnt im Münsterland und arbeitet als Lehrer an einem Berufskolleg in Düsseldorf. Sein erstes Buch erschien 2006 mit dem Schwerpunkt Staatsumwälzung. Seither verfasst er Artikel zu aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft.