Wir sind der Wandel!

Das Leben ist Veränderung. Da der Rubikon ein lebendiges Projekt ist, das sich beständig weiterentwickelt, verändert sich auch bei uns so einiges. Das ehrenamtliche Team wächst und auch thematisch ist unser „Magazin für die kritische Masse“ immer vielschichtiger geworden.

Wir sind ein Netzwerk aus engagierten Menschen — Redakteuren, Autoren, Übersetzern, Informatikern, Lektoren und vielen anderen mehr —, die Ihren Beitrag zu einer besseren Welt leisten, aufklären, informieren und Mut machen wollen.

Ein bunter Haufen, der die Vielseitigkeit des Rubikon ausmacht.

2019 wird der Rubikon zwei Jahre alt. Das ist, wie ich finde, ein guter Zeitpunkt, um aus Erlebtem zu lernen und die Weichen auf „Zukunft“ zu stellen.

Aus Erfahrung weiß ich, dass die allermeisten „Weltverbesserungsprojekte“ eines Tages an ihrer eigenen Bürokratie, an ihrem eigenen, mit der Zeit etablierten Dogmatismus sowie der oftmals stillschweigend etablierten Herrschaft Einzelner scheitern und zugrunde gehen. Nachwuchsförderung findet nicht statt, Verantwortung wird nicht geteilt, das eigene Ego nicht transzendiert. Wirkliche Beziehung im Sinne von Gleichberechtigung und Offenheit findet so gar nicht erst statt.

Weil Rubikon hier, um der Chance auf wirkliche Veränderung willen, anders sein will, werden wir ab Beginn 2019 weitere große Schritte in Richtung Dezentralisierung, Gleichberechtigung und flacher Hierarchien im Team gehen.

In einem ersten Schritt werde ich mich als Herausgeber für einige Monate aus dem Projekt zurückziehen und den Rubikon vollumfänglich an das inzwischen gewachsene, großartige Team übergeben.

Wundern Sie sich daher bitte nicht, wenn sich in den nächsten Monaten unsere Illustrationen und Titel verändern und nicht mehr dem gewohnten Stil entsprechen werden, wenn wir ab und an weniger Output generieren oder anderes.

Wir tun dies, weil wir intern Demokratie und Respekt zu lernen und etablieren versuchen, um hierdurch eben auch selbst mit gutem Beispiel voranzugehen.

Und, auch das gehört zur Sache: Wenn Sie sich gelegentlich über den einen oder anderen Artikel, der im Rubikon veröffentlicht wird, von Herzen „ärgern“: Herzlichen Glückwunsch, da haben Sie Teile Ihrer Grenzen, Ihres Wollens und Nicht-Wollens entdeckt.

Bitte fragen Sie sich in solchen Momenten einmal, wie die Welt, in der auch Sie in Zukunft leben möchten, eigentlich aussehen soll:

Wollen Sie wirklich, wie uns das Leser gelegentlich schreiben, ein Magazin, in dem Sie niemals mit den Sichtweisen und Argumenten Andersdenkender behelligt und konfrontiert werden? Oder gehörte zu einer wirklichen Demokratie nicht vielmehr auch, dass wir alle, jeder einzelne von uns, lernen, Respekt und Empathie eben dort zu leben, wo es am meisten schwerfällt; damit eine Welt, in der jeder und jede den Respekt erhält, den er oder sie verdient, überhaupt denkbar und möglich erscheint?

Auch im neuen Jahr werden wir uns jedenfalls weder von Drohungen, noch Einschüchterungsversuchen oder Zensurwünschen beeindrucken lassen.

Nehmen Sie sich aus unserem Angebot, was Sie ermutigt und stärkt. Und, wenn Sie den Mut und die Kraft hierzu haben: Konfrontieren Sie sich gelegentlich auch mit jenen Analysen, die nun so gar nicht dem, woran Sie glauben und was Sie für die einzig denkbare Wahrheit halten, entsprechen.

Anhand dieser können Sie lernen, welch destruktive und schädliche Wirkung auf Gemeinschaften, Zusammenhalt und Solidarität es hat, wenn man unmittelbar seinen ersten Affekten folgt und, statt nach Gemeinsamkeiten zu suchen, andere, deren Sichtweisen und Argumente einem nicht gefallen, umgehend abwertet und ihrer Würde beraubt.

Wir sollten wieder lernen, einander mit Respekt zu begegnen, einander zuzuhören und hinter den Worten und Weltbildern dem Eigentlichen zu lauschen, dem, worum es einem anderen Menschen in seinem Streben und Selbstausdruck wirklich geht. Jeder Schritt, den wir in diese Richtung unternehmen, hilft auch dem Frieden in dieser Welt ein Stückweit voran.

Warum das so ist, hat unter anderem Erich Fromm in wunderbare Worte gefasst, als er schrieb:

„Liebe ist eine Aktivität und kein passiver Affekt. Sie ist etwas, das man in sich entwickelt, nicht etwas, dem man verfällt.“

Und:

„Liebe ist nicht in erster Linie eine Bindung an eine bestimmte Person. Sie ist eine Haltung, eine Orientierung des Charakters, welche die Beziehung eines Menschen zur Welt als Ganzes und nicht nur zum Objekt der Liebe bestimmt.“

Dasselbe gilt für Mut, für Vertrauen — und vieles andere mehr.

In diesem Sinne schließe ich mit einigen Aphorismen, die mir viel bedeuten, sowie einem Gedicht, und wünsche Ihnen ein gesundes und friedliches neues Jahr:

Ihr

Jens Wernicke

„Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben.“

George Bernard Shaw

„Der freie Mensch handelt niemals arglistig, sondern stets aufrichtig.“

Spinoza

„Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort begegnen wir uns.“

Rumi

„Wir erleben den natürlichen Zauber einer Begegnung, wenn wir lernen, anderen Menschen so zu begegnen, als würde ein Teil von uns selbst nach Hause kommen.“

Stephan Ludwig

„Frage dich nicht, was die Welt braucht.

Frage Dich, was dich lebendig werden lässt

und dann geh los und tu das.

Was die Welt nämlich braucht,

sind Menschen, die lebendig geworden sind.“

Harold Whitman

„Was vor uns liegt und was hinter uns liegt,

sind Kleinigkeiten im Vergleich zu dem,

was in uns liegt.

Und wenn wir das, was in uns liegt,

nach außen in die Welt tragen,

geschehen Wunder.“

Henry D. Thorau

„Wir sind hier, weil es letztlich kein Entrinnen vor uns selbst gibt. Solange der Mensch sich nicht selbst in den Augen und Herzen seiner Mitmenschen begegnet, ist er auf der Flucht. Solange er nicht zulässt, dass seine Mitmenschen an seinem Innersten teilhaben, gibt es für ihn keine Geborgenheit. Solange er sich fürchtet, durchschaut zu werden, kann er weder sich selbst noch andere erkennen – er wird allein sein. Wo können wir solch einen Spiegel finden, wenn nicht in unseren Nächsten? Hier in der Gemeinschaft kann ein Mensch erst richtig klar über sich selbst werden und sich nicht mehr als den Riesen seiner Träume oder den Zwerg seiner Ängste sehen, sondern als Mensch, der – Teil eines Ganzen – zu ihrem Wohl seinen Beitrag leistet. In solchem Boden können wir Wurzeln schlagen und wachsen; nicht mehr allein – wie im Tod –, sondern lebendig als Mensch unter Menschen.“

Richard Beauvais

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“

Vaclav Havel

Jahresrückblick

Oder: Was es zu erlernen galt

Jahr um Jahr

verbringen wir unsere Zeit

mit wichtigen Dingen:

Wir sehen hin und sehen weg

sehen zu

und häufig fern

sehen oft auch

einfach nichts

obwohl es etwas gäbe

oder weil es etwas zu sehen gibt

weil wir nicht wollen oder können

oder uns zu können oder wollen trauen

oder nicht gesehen werden wollen

wie wir sehen

was wir nicht sehen sollen

So sitzen wir da

Tag für Tag, Jahr für Jahr

und resümieren die Welt

wie sie beobachtet war:

Auch dieses Jahr gab es

Liebe und Sieg

– von uns: die Freiheit

von anderen: Krieg

Brücken und Schulen

wurden wegbombardiert

Schaffner, Lehrer und Kinder

mittels Urankugeln und Clusterbomben

einfach seziert

Denn für die Menschenrechte!

das wissen wir längst

muss man manchmal

eben leider auch: töten

morden, meucheln, niedermetzeln, massakrieren, ausrotten, abschlachten

um zu befreien

befreien zu können

Freiheit zu bringen

oder zumindest:

von ihr zu singen

Man kann aber auch

– wer weiß das besser als wir –

während das Publikum singende Superstars im Fernsehen beschaut

viel souveränere und menschlichere Freiheit verschenken

indem man

auf dass sie später ihrer Freunde gedenken

über Jahre hinweg

Offiziere bedrohter Souveräne

in Guerilla-Taktiken unterweist

und ihrem freien Souverän

Chemiewaffenlabors verkauft

noch bevor er vergreist

Man kann immer

und immer wieder

etwas tun

das den meisten Schlechtes tut

und behaupten

es müsste getan werden

weil es getan werden muss

und das Beste für alle wäre

weil es das Beste für alle ist

sein muss

und zu sein hat

wenn es allen ein wenig

weniger gut ginge

als jetzt gerade

und im Moment

und dies nur gut sein kann

weil es anderen

noch schlechter ergeht

behaupten

die Leidenden wären an ihren Leiden

wie die Hungernden an ihrem Hunger

und die Armen an ihrer Armut

selbst schuld

Konflikte schüren und am Eskalieren halten

die die Jungen gegen die Alten

die Alten gegen die Jungen

die Gesunden gegen die Kranken

die Kranken gegen die Gesunden

die Kindergärten gegen die Universitäten

und umgekehrt

sowie die Arbeitenden gegen die Arbeitslosen

wie diese auch gegen sich selbst

und: die Sozialhilfeempfänger

aufbringen

während man einen Konflikt nie benennt

und benennen will

und genau weiß, warum:

den von Arm gegen Reich

und Reich gegen Arm

und mit allen anderen Konflikten

doch nur ausweicht und verbirgt

ablenkt, vertuscht, verschweigt, verheimlicht, unterschlägt, belügt und betrügt

was kaum noch zu verbergen ist:

Dass uns nicht gut tut

gut tun kann

und nie gut tun wird

was uns nicht gut tun soll

Dass Hunger nicht sein müsste

oder muss

selbstverständlich oder selbstverschuldet ist

oder sein kann

wenn kaum mehr

oder gar nicht

zu wählen ist

was man verschuldet

verschulden kann

oder ob und wie

man sich verschulden darf

Dass Freiheit nicht herrscht

herrschen kann, wird oder siegt

wie Krieg niemals

von, für oder durch Menschen gewonnen wird

und Geschichte stets

von Siegern geschrieben ist

Dass Reform Gegenreform

Verteidigung Krieg

Pflicht Unterwerfung

Tugend Gehorsam

und Sünde Ungehorsam meint

und meinen soll

Und so vieles mehr

was es

– auch in diesem Jahr wieder –

erneut

zu erlernen galt

(Jens Wernicke am 29. Dezember 2003)