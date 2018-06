Bei strömendem Regen erklärte der Schirm-Herr der Vernehmlassung, Florian Ernst Kirner, besser bekannt als Prinz Chaos II., die Alu-Hut-Szene habe mit eisernem Erschrecken festgestellt, viele Jahre selbst Opfer von Fake News geworden zu sein. Auf seinen dramatischen Appell können sich die Mainstreammedien nun endlich einen Reim machen:

„Wir bitten Euch — nehmt uns wieder auf! Wir lassen der Geschichte ab sofort ihren Lauf. Wir kehren zurück als verlorener Sohn. Niemals überschreiten wir den Rubikon. Wir schwören ab!“

Einhundert psychologisch geschulte BND-Mitarbeiter hatten zuvor immer wieder versucht, die Verschwörungsgurus von ihren wahnwitzigen Vorstellungen beziehungsweise ihren witzigen Wahnvorstellungen zu befreien, Amerika selbst könnte ein Interesse an Krieg haben.

Wie jetzt dem Satire-Quickie bekannt wurde, basierte diese Verschwörungstheorie lediglich auf einer in der Alu-Hut-Szene gängigen, aber völlig falschen Aussprache des Wortes „Amerika“ als ARMED-ERIKA. Die „bewaffnete Erika“ soll also Schuld an all dem redaktionellen Bullshit gewesen sein, der über das Land der ungesprengten Möglichkeiten jahrzehntelang verbreitet wurde.

Die Stars der Szene, die lange Zeit mit nachtragenden Vorträgen ordentlich abkassiert hatten, stünden nun vor dem finanziellen Ruin, erklärte der verzweifelte Medienmacher Ken Jebsen in einem Interview mit der Springer(in-der-Schüssel)-Presse. Dabei bewarb er verzweifelt kleine Merchandising-Artikel, die gemeinsam mit Mathias Bröckers und Dr. Daniele Ganser entwickelt wurden, um wenigstens irgendwie klarzukommen. Folgende Fan-Produkte können daher ab sofort beim Rubikon online bestellt werden:

Das neue Ravensburger-Memory mit original gefälschten ISIS-Attentäter-Ausweisen. Ein Yps-Heft Spezial mit drei kleinen Büro-Türmen und Minisprengstoffset. Barbie & Ken als Puppenduo mit kleinem Plastiklaster. Sandsack zum Reinboxen mit Claus-Kleber-Motiv.

20 Prozent der erzielten Erlöse kommen übrigens den ehemaligen Verschwörungstheoretikern direkt zugute.

Prinz Chaos II., der sein ebenfalls frei erfundenes Geschichtsstudium bis vor kurzem noch dazu missbrauchte, um als Amerika-Kenner in der alternativen Medienlandschaft seine klugen Schwachsinnigkeiten unter das verblendete Volk zu bringen, zog sofort rebellische Saiten auf und floh mit seinen Partnern Anna Katharina Kränzlein und Dieter Dehm auf sein Luftschloss in Thüringen, um dort unter großen körperlichen Schmerzen in einem Lied Abbitte zu leisten.

Ob das Video „Wir schwören ab“ den BND versöhnen kann, ist allerdings noch nicht klar. Durch den Wegfall der Szene müssen wohl nun auch die 100 Schnüffler ihren alufarbenen Papp-Hut vom letzten Karneval nehmen. Möglicherweise jedoch bekommen sie eine neue „Überwachungs-Aufgabe“ am Berliner Hauptstadtflughafen — dort könnten sie den Abriss überwachen.

Oh Gott — war das jetzt etwa schon wieder eine neue Verschwörungstheorie?