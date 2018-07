Wir hassen Flüchtlinge!

Es ist ein verdammt heißer, staubiger Montagmorgen in der deutschen Bundeshauptstadt, als ich pünktlich um kurz vor 9 in kurzer Hose und mit fein polierten Birkenstock-Sandalen beim Portier des Adlon Hotels eintreffe, um meinen Interviewgast, den deutschen Milliardär Andreas Striegelmann (Name von der Redaktion geändert) zum großen Rubikon-Interview zu treffen. Striegelmann hatte sich vor ein paar Tagen anonym bei unserer Redaktion gemeldet, heute will er auspacken, er will mich an der Ungerechtigkeit teilhaben lassen, was es für ihn bedeutet, insgesamt rund 18,6 Milliarden Euro privates Vermögen zu besitzen. Andreas Striegelmann gehört zu den hoch sensiblen Reichen in Deutschland, die einfach nicht mehr können, die kurz vorm Burnout stehen, weil die Undankbarkeit des Volkes Dimensionen angenommen hat, die ein stinknormaler Milliardär seelisch einfach kaum mehr ertragen kann. Striegelmann sitzt an diesem Morgen frisch gestriegelt vor seinem fünffachen Espresso Macchiato in einem protzigen 10.000 Euro teuren Cappellinisessel, der an den Sonnenkönig Ludwig den 14. erinnert und mindestens 14 Mal so hässlich ist, wie ein stinknormaler Armer-Schlucker-Sessel vom Möbeldiscounter Poco Domäne.