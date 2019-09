„Wir dachten, es sei schon wieder G20!“

Brutaler als die Polizei erlaubt! Nach der schweren Kritik, besonders in sozialen Netzwerken, am viel zu harten Umgang mit minderjährigen Klima-Aktivisten bei Fridays for Future am vergangenen Wochenende in Hamburg hat jetzt ein Polizeisprecher in der Hansestadt ausgepackt: „Uns wurde von der Innenbehörde erzählt, es sei schon wieder G20-Gipfel.“ Der Sprecher hatte sich vor Ort in der Hamburger Innenstadt zunächst selbst darüber gewundert, dass die G20-Störer immer jünger würden, ja, teilweise noch nicht einmal die dritte Klasse besuchten.