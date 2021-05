Wie Piraten

Sie betrachten sich eben als „God‘s own country“. Der US-Exzeptionalismus beansprucht ein gottgegebenes Recht, auf die Ressourcen des ganzen Planeten zuzugreifen. Im August 2020 wurde eine Lieferung von 1.100.000 Barrel iranischen Benzins auf hoher See von den USA „konfisziert“ (4), die für Venezuela bestimmt war. Diese wurde später auf eigene Rechnung verkauft. Warum schweigt unsere Presse dazu? Weil wir alle derselben Räuberbande angehören und es keine gute Idee ist, dem Bandenchef die Freude an seiner Beute zu verderben. Als Beute werden auch Nordostsyrien und die Provinz Idlib betrachtet — dafür interessiert sich einerseits Erdogan, doch auch die Kurden hoffen seit Langem auf den großen Moment, in dem ihnen endlich ein eigenes Staatsgebiet zugeteilt werden könnte. Auch im Pentagon und bei den US-Geheimdiensten gibt es Begehrlichkeiten: Jeden Monat 45 Millionen Dollar zur freien Verfügung zu haben, die nicht vom Kongress genehmigt werden müssen, das wäre doch nicht schlecht?