Der Widerstand im eigenen Land

Ich hatte gestern Abend, wie so oft vergeblich „Nachrichten“ geschaut. Mit halboffenem Blick verfolgte ich die Berichterstattung über einen Anschlag in Kabul, der Hauptstadt Afghanistans. Der Anschlag erfolgte im bzw. nahe des Regierungsviertels, also dort, wo es noch so etwas wie ein „sicheres“ Afghanistan gibt – zumindest für die afghanische Avatar-Regierung sowie für die Vertreter ausländischer Regierungen, die die eigentlichen Machthaber dieses völlig zerstörten Landes sind, nachdem es von jenen, die man einst großgemacht und schwer bewaffnet hatte, um sie gegen die sowjetische Besatzungsmacht einzusetzen, „befreit“ worden war.