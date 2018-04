Weltherrschaft um jeden Preis

Hören wir uns US-Kriegsminister „Mad Dog“ („mad“ - verrückt, aggressiv; Anmerkung der Übersetzerin) Mattis an. Er sagte, er habe keine Beweise dafür, dass es letzte Woche einen Chemiewaffenangriff in Syrien gab, er persönlich glaube jedoch, es hätte einen gegeben.

War es nicht so, dass jemand entweder ein religiöser Fanatiker oder ein Ideologe ist, wenn er behauptet, etwas zu glauben, ohne Beweise dafür zu haben? Kein ernsthafter Mensch würde ohne Beweise eine Überzeugung vertreten.

Das wirft die Frage auf, ob Mattis für sein Amt überhaupt geeignet ist. Er ist bereit, die USA in einen Krieg gegen Russland zu führen und das auf der Grundlage einer bloßen Annahme. Das ist Wahnsinn.

Nicht einmal ein unterbelichteter Schwachkopf - der einen höheren IQ zu besitzen scheint als der derzeitige US-Kriegsminister - würde ernsthaft glauben, dass Syrien wenige Stunden vor der Befreiung seiner Bevölkerung aus Duma Chemiewaffen gegen Zivilsten einsetzen würde, für deren Befreiung Soldaten ihr Leben gelassen haben.

Laut RT ist die OPCW (Organisation für das Verbot chemischer Waffen) auf ihrem Weg, das Gelände zu inspizieren. Ich hatte gelesen, dass die USA ein Veto gegen die Ermittlung eingelegt haben. Laut RT hat Washington der OPCW nur erlaubt festzustellen, ob Chemiewaffen zum Einsatz kamen, bei einem positiven Bescheid aber nicht, von wem sie eingesetzt worden waren. Wenn die OPCW gezwungen werden kann zu sagen, dass Beweise für Chemiewaffen gefunden wurden, wird Washington das als Beweis dafür verkaufen, dass Syrien sie eingesetzt hat.

Wie der frühere Leiter der OPCW dargestellt hat, ist die OPCW nicht unabhängig von Washington. Sie sollte es sein, ist es aber nicht. Der brasilianische Diplomat Jose Bustani berichtet, dass ihm John Bolton, der gefährliche neokonservative Kriegstreiber und gegenwärtiger Nationaler Sicherheitsberater von Trump, befohlen habe, von seinem Posten als Generaldirektor der OPCW zurückzutreten. Bustani wies Bolton darauf hin, dass er von den Mitgliedsstaaten der OPCW ernannt worden war und nicht von den USA und weigerte sich zurückzutreten. Hier ist Boltons Antwort: „Ok, mache Dich auf Vergeltungsmaßnahmen gefasst. Bereite Dich darauf vor, die Konsequenzen zu tragen. Wir wissen, wo deine Kinder sind.“

Das ist US-amerikanische Diplomatie, wie sie leibt und lebt. Sie basiert voll und ganz auf Lügen, Bestechung, Drohungen, Zwang, Mord. Erinnern Sie sich noch an den Regierungsbeamten des Außenministeriums, der zum pakistanischen Präsidenten sagte: „Tut jetzt, was wir euch sagen, oder wir bomben euch zurück in die Steinzeit“?

Bolton hat dafür gesorgt, dass Bustani abgewählt wurde. Den Mitgliedern der OPCW waren Zuschüsse aus Washington wichtiger als die Rechtschaffenheit ihrer Organisation.

Für Russland ergibt es keinen Sinn, „internationalen Organisationen“ zu vertrauen, die unter Washingtons Fuchtel stehen.

Für Russland ergibt es keinen Sinn, auf einen gesunden Menschenverstand im Westen zu vertrauen. Gesunden Menschenverstand gibt es nirgends im Westen. Hätte der Westen gesunden Menschenverstand, würde er keine Flottille in den Kampf gegen russische und syrische Streitkräfte schicken.

Für Russland ergibt es keinen Sinn, von „amerikanischen Partnern“ zu sprechen. Ein solcher Partner existiert nicht. Russland hat nur amerikanische Feinde.

Die Neokonservativen, die die US-amerikanische Außenpolitik bestimmen, haben in ihrer Erklärung deutlich gemacht, dass das Hauptziel der US-Außenpolitik das Verhindern eines Aufstiegs Russlands oder jedes anderen Landes ist, das den US-Unilateralismus einschränken könnte. Die Neokonservativen haben mehr als deutlich gemacht, dass Russland verschwinden muss. Es ist für Russland gefährlich, eine so deutliche Warnung zu missachten. Und trotzdem sind russische Journalisten jedes Mal ratlos, wenn ich in einem Interview „neokonservativ“ sage. „Was ist das?“, fragen sie dann.

Wie kommt es, dass russische Journalisten sich dessen nicht bewusst sind, dass die mächtige Interessengruppe - dessen kriegslüsternstes Mitglied und Trumps rechte Hand John Bolton ist - Russland bereits als Ziel von Vasallentum, Eroberung oder Auslöschung ausgemacht hat? Ein Land, das so uninformiert ist, hat keine großen Überlebenschancen.

Redaktionelle Anmerkung: Dieser Text erschien zuerst unter dem Titel „American Officials Continue to Make Laughing Stocks of Themselves“. Er wurde vom ehrenamtlichen Rubikon-Übersetzungsteam übersetzt und vom ehrenamtlichen Rubikon-Korrektoratsteam korrigiert.