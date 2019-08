Was ist Freiheit?

Freiheit, die vierte

Die Tränen zu-

und fließen lassen

wenn sie denn fließen wollen

Die Angst fühlen

und wahrnehmen

wenn und wie

sie die Gedanken verengt

und Muskeln anspannt

Die Ohnmacht fühlen

wenn Menschen gehen

weil sie sterben

oder im Nachhinein feststellen:

Ich habe Dich nie geliebt

und bei all dem anderen

dass sich der so genannten

Kontrolle entzieht

Und die Sehnsucht fühlen

all die Sehnsucht

die hinter den Tränen, der Angst und Ohnmacht lebt

als Leere in den Waden

Kribbeln in den Händen

und Wärme

in der Brust

Und die Not in Worte fassen

in richtige Worte

sie fühlen, ausdrücken, leben und erleben

Das ist dann fast schon wieder:

Glück

(9. Februar 2014)