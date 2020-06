Die Toten des Lockdowns

Während immer wieder berichtet wird, in den letzten Wochen und Monaten seien mehr Menschen gestorben als im Vergleichszeitraum in den Vorjahren, wiederholt Wodarg seine Einschätzung, dass sich die Coronainfektionen und Toten im Rahmen der jährlichen Grippewelle befänden, die sogar noch kürzer verliefe als sonst.

Ein Widerspruch? Nein, nicht unbedingt. Denn woher eine vermehrte Sterblichkeit gegenüber den Vorjahren rührt, wissen wir schlicht noch nicht. Sie einfach ohne Daten und Fakten dem neuen Corona-Virus zuzuordnen, ist unwissenschaftlich.

Ja, 2020 ist vieles anders, vieles was dafür verantwortlich sein kann. Da sind 28 Millionen weltweit verschobene chirurgische Eingriffe, darunter fast eine Million in Deutschland, unter denen sich wiederum 52.000 Krebsoperationen befinden (1). Da sind 30 Prozent weniger Patienten in der Kardiologie (2), die sich womöglich nicht mehr in die Krankenhäuser trauen und im schlimmsten Fall zu Hause, allein und ohne schnelle Hilfe zu erhalten einen Herzinfarkt erleiden.

Da sind die Auswirkungen des Lockdowns für Patienten mit Angststörungen und Depressionen. Da sind erhöhte Suizidraten, vermehrtes Auftreten von häuslicher Gewalt und die Folgen von Einsamkeit.

„Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“

Nach monatelangem Ausnahmezustand, Chaos und Schockstarre, meldet sich Wodarg im die zweite Welle herbei fürchtenden Erwartungsvakuum wieder zu Wort und das mit schweren Anschuldigungen.

Im Gespräch mit Jens Lehrich erklärt er nicht nur, warum ein Impfstoff der nur ein oder eineinhalb Jahre getestet wurde, in keinem Fall sicher sein kann, sondern erhebt auch schwere Anschuldigungen gegen Ärzte, die das Medikament Chloroquin, bei großer Probandenzahl in klinischen Studien testen.

Und plötzlich steht unterschwellig der Vorwurf ethnischer Selektion im Raum, denn laut Wodarg werde nur in einem kleinen Bruchteil der großangelegten Studien davor gewarnt, dass Menschen mit einem im in den Tropen weit verbreiteten Enzymdefekt, auf keinen Fall an diesen Studien teilnehmen dürfen.

Hydroxychloroquin kann für sie tödlich sein. Wodarg zitiert eine Studie, wonach deutlich mehr Schwarze und Hispanier nach der Coronabehandlung starben als Weiße.

Es ist ein Skandal noch ungeahnten Ausmaßes. Vorsatz? Pharmazeutischer Rassismus? Wodarg ruft kritische Juristen dazu auf, wegen fahrlässiger Tötung Anzeige zu erstatten und meint schließlich:

„Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. (...) Jeder, der da mitmacht, macht sich mitschuldig.“

Rubikon möchte sich nicht mitschuldig machen, indem er — wie die meisten anderen — wegschaut und über solche Hinweise nicht berichtet.

Quellen und Anmerkungen:

(1) https://www.welt.de/vermischtes/article207436223/Corona-Deutlich-weniger-Patienten-in-der-Kardiologie-Aerzte-werden-stutzig.html

(2) https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/112862/28-Millionen-chirurgische-Eingriffe-weltweit-aufgrund-von-COVID-19-verschoben