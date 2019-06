US-Beweisvideo zum Iran-Tankerangriff war Auszug aus neuem Tom Cruise-Film!

Seit Tagen hält die Welt den Atem an und rätselt, woher das dubiose Beweisvideo der Amerikaner zum iranischen Tankerangriff stammt. Jetzt endlich konnte Top-Gun-Star Tom Cruise höchstpersönlich Licht ins Dunkel bringen. Cruise sah den Ausschnitt aus seinem für viele Millionen Dollar produzieren Film in den CNN-20-Uhr-Nachrichten und kippte dabei vor Schreck so ungünstig vom Stuhl, dass er durch den Aufprall schwer am Kopf verletzt wurde. Ob der weltberühmte Schauspieler jemals wieder so anspruchsvolle Texte wie: „Keiner bewegt sich, oder ich erschieße erst mich und dann Sie“ oder „In dem, was ich tue, bin ich ziemlich gut“ auswendig lernen kann, blieb bis zum Redaktionsschluss dieses Satire-Quickies ungeklärt.