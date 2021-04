Viel wurde schon geschrieben über Schweden, das Land, in dem im März 2020 kein Lockdown oder Shutdown vollzogen wurde, in dem die Schulen bis zur neunten Klasse durchweg geöffnet blieben, in dem keine oder kaum Masken getragen werden. In vielen von uns wurde das oftmals nostalgische Gefühl, das man mit dem skandinavischen Land verbindet — die rot-weißen Häuschen, die zerklüfteten Ufer, die blauen Seen, die raue Natur — dadurch noch einmal verstärkt. Wir möchten ausbrechen aus den ständigen Lockdown-Drohungen, dem Testwahnsinn, der Zwangsmaskerade, der permanenten Angstmache. Das vor wenigen Wochen erschienene Buch eines Schweden kann uns hierbei trösten und helfen. „Unter freiem Himmel“ heißt das Werk des 41-jährigen Markus Torgeby, eines früheren Langstreckenläufers. Darin beschreibt der Autor, wie er in seiner Kindheit in der Nähe von Göteborg aufwuchs, zum Hochleistungssportler reifte und dann mit den Problemen seines Alltags — todkranke Mutter, Druck in der Schule, Verletzung im Sport — nicht mehr zurechtkam.