Tanz der Wörter

Ostern 2021 — Roman Müller

Heuer zeigt der Osterhase

allen eine lange Nase,

und dem Herrgott sei‘s geklagt:

Diktatur ist angesagt.

Umsturz mittels Pandemie,

Ausgangssperren und Kontrollen.



Die Gesundheitsdespotie

ist zur Plage angeschwollen.

Hausarrest und Isolierung,

eine Maske vorm Gesicht,

das befiehlt uns die Regierung —

demokratisch ist das nicht.

Freiheit, Grundgesetz und Rechte —

geht denn alles vor die Hunde?

Freie Menschen werden Knechte,

Profiteuren schlägt die Stunde.

Aus Latrinen und Kloaken

kommt der Denunziant gekrochen,

und die Medienfrösche quaken —

bald schon wird das Wasser kochen.

Staatsgeld fließet nun in Massen

an Konzerne, die‘s nicht brauchen,

während in den unter‘n Klassen

sorgenvoll die Köpfe rauchen.

Dicke Fische in Davos,

die vom Kopfe mächtig stinken.

Doch sind die Gewinne groß,

dort wo sie Champagner trinken.

Leute, lasst mich offen sprechen

an der Wende dieser neuen Zeit:

Was geschieht, ist ein Verbrechen

gegen alle Menschlichkeit.

Längstens haben wir begriffen,

wo die Reise hingehn soll.

Auf Gehorsam wird gepfiffen,

denn das Maß ist wirklich voll.

Angst war gestern, liebe Hasen,

sammelt euch und fasset Mut,

denn zum Kampfe wird geblasen —

Freiheit ist das höchste Gut.

Machtgelüste der Konzerne,

uns‘re Welt wird zur Kaserne.

Wer noch klar ist bei Verstand

leistet kräftig Widerstand.

Dauerschleifenklabautermannsgepolter — Markus Maneljuk

Bin ich dran? Bin ich dran??

Ich bin‘s, der Klabautermann!

Heute, Kinder, wird‘s was geben,

Denn nur Abstand rettet Leben.

Haltet also kurz mal still,

Da Gefahr gebannt sein will.

Singt nicht, lacht nicht,

Sagt nicht, macht nicht,

Jede Form des Tuns ist schlecht —

Die Wissenschaft hat schließlich recht!

Größer, lauter, stärker, weiter

Mach ich euch den Wellenreiter!

Die Geschäfte müssen schließen,

Da dort eifrig Viren sprießen.

Hütet euch vor Mutationen

Und verseuchten Grenzregionen.

Spiel und Spaß sind streng verboten,

Nichtstun bringt die besten Noten.

Und die Schulen mach‘ ich dicht,

Denn Experten fahr‘n auf Sicht!

Um uns alle gut zu schützen,

Müssen wir jetzt halt mal spritzen,

Testen, impfen und maskieren,

Und die Bösen denunzieren:

Quere Denker, Covidioten,

Faschos, Linke und Chaoten,

Die wie Trump und Putin grollen

Und nicht so wie Mutti wollen.

Bis der dritte Lockdown steht —

Wenn nicht noch ein Vierter geht!

Bin ich denn schon wieder dran?

Ich bin‘s, der Klabautermann!

Stündlich gibt‘s von mir zu hören,

And‘re würden da nur stören.

Drum hinterfragt nicht,

hofft nicht, klagt nicht,

Hört auf mich, nur ich weiß alles,

Kommt zu Kalles Horrorshow!

Ich versorg‘ euch mit Gepolter,

Panik, Stress und Ohrenfolter!

Grünes Licht — Melina Cenicero

grünes Licht

hinter geschlossenen Augenlidern

die Nachwirkungen eines Besuchs im Gartenmarkt:

Portulak, Wilder Spinat, Zitronenthymian

--- ab Montag nur noch Click & Meet

Heilsamkeit

--- nur nach Vereinbarung

Rosmarin, Wasabi, Schokominze

--- bei einer Inzidenz von 100 bis 200

--- über 7 Tage

--- müssen Sie

Storchenschnabel, Glockenblume

Verbene, Melisse, Basilikum

--- müssen Sie negativen Test vorweisen

tiefgrün, zart, fiederblättrig

ausladend, lanzettlich

… zerschossen und zersetzt …

--- Wattestäbchen, Rachen, Nase, Hirn

--- dringt in mich ein

„you‘re deep in my system“

Salbei, Ysop, Vanilleblume

--- Glasfaser, Formaldehyd, Mikroplastik

--- Atem kondensiert, schimmelt

… welcher Atem? …

Lungenkraut, Hauswurz, Farn

Prachtspiere, Immergrün

--- Absonderungsverordnung der Landesregierung

--- sondern Sie sich ab

Verwurzelung

grab deine Hände in die Erde

--- Abstand halten

--- 1,50 bis 2 Meter

„Waschen Sie sich die Hände“

ich will mich reinigen

--- Desinfektionsmittel-Spender

ich will es austreiben

--- Impfung, mRNA, eisgekühlt

mit warmer Erde, Laub

Knospen, Blüten, Stängel

durchtreiben

Worte

Gefühle

Handlungen

Leben

--- Tod