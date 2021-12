Stirb langsam!

Julian Assange erlitt im Oktober einen leichten Schlaganfall. Es geschah während der Anhörung zur Berufung der USA gegen die Entscheidung eines britischen Gerichts in seinem Auslieferungsverfahren. „Der 50-jährige WikiLeaks-Herausgeber, der in einem Hochsicherheitsgefängnis in Untersuchungshaft sitzt, während er gegen seine Auslieferung an die USA kämpft, hatte ein hängendes rechtes Augenlid, Gedächtnisprobleme und Anzeichen von neurologischen Schäden“, berichtet die Daily Mail (1). „Er glaubt, dass der leichte Schlaganfall durch den Stress des laufenden US-Gerichtsverfahrens gegen ihn und durch eine allgemeine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes ausgelöst wurde, während er wohl zum dritten Mal in Folge Weihnachten hinter Gittern verbringen muss.“