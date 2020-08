Stichhaltige Beweise

Ja, der Rubikon hat schon mehrmals die korrekte Anzahl der Demo-Teilnehmer am vergangenen Samstag zum Thema gemacht. Warum das so wichtig ist? Wenn uns möglichst wahrheitsgetreue Zahlen vorliegen, können wir einschätzen, wie groß die Bewegung, die von uns mitgetragen wird, bereits geworden ist. Und wir können uns ein Bild von dem Ausmaß machen, in dem Mainstream-Medien bereits völlig schamlos lügen und manipulieren. Haben wir beim Rubikon mit unseren Angriffen gegen die eingebettete Presse nicht manchmal übertrieben? Wie es scheint, leider nicht. Alexander Ehrlich und Thomas Kaden sind zwei Busunternehmer, die am 1. August geschätzte 200.000 Menschen nach Berlin transportiert haben. Beide waren auch vor Ort und überwältigt von der größten friedlichen Menschenmenge, an die sie sich erinnern können. Im Interview mit Jens Lehrich berichten sie, woher sie so genau wissen können, dass es sich um weitaus mehr Menschen gehandelt haben muss als die vielfach kolportierten 20.000. Und sie sagen auch, wer nach ihrer Beobachtung nicht dabei gewesen ist: Nazis.