Steter Tropfen höhlt den Stein

Auf dem Pax Terra Musica Festival 2019 in Friesack teilte uns der langjährige Friedensaktivist, freie Künstler und Designer Bodo Schickentanz im Interview mit, was er über die aktuelle Lage der Friedensbewegung in Deutschland denkt. Gleichzeitig machte er uns mit seinem ansteckendes Optimismus Mut, die Friedensarbeit geduldig weiterzuführen und die Hoffnung nicht aufzugeben. Er betonte vor allem die — seiner Ansicht nach — beeindruckenden Entwicklungen der letzten fünf Jahre und sieht für die Zukunft der Friedensbewegung nicht schwarz.