Auch in Zeiten des Ausnahmezustandes ist „Die Anstalt“ aktiv und veröffentlichte somit am 24. März 2020 eine neue Folge ihrer monatlichen Ausgabe (1). Die ZDF-Satiresendung mit Max Uthoff und Claus von Wagner als Hauptakteuren hatte, wie zurzeit alle Medien, ein allumfassendes Thema: COVID-19. Die kompletten 50 Sendeminuten drehten sich um das Virus und wurden in eine große Homeoffice-Telefonkonferenz verpackt. Klärte „Die Anstalt“ in der Vergangenheit bei vielen Themenbereichen kritisch und differenziert auf, so muss man bei dieser Folge eindeutig feststellen, dass in den Zeiten der Coronakrise anscheinend Schluss mit lustig ist und keineswegs vom allgemein herrschenden Narrativ abgewichen wird.