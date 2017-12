Rubikon braucht Dich!

Unsere Arbeit ist dem Frieden und Gemeinwohl verpflichtet. Wir wünschen uns eine bessere Welt und engagieren uns hierfür. Unabdingbar notwendig ist dabei eine zuverlässige und sich kontinuierlich weiterentwickelnde Infrastruktur. Neben guten Schreibern und Publizisten brauchen wir daher auch gute Programmierer in unserem Team. Bitte helfen Sie mit, den Rubikon weiterzuentwickeln, und reichen diese, unsere "Ausschreibung", an Freunde und Bekannte weiter. Wir suchen IT-Spezialisten, denen das Anliegen unseres Projektes ebenso am Herzen liegt wie uns.