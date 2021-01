Richtigstellung

Das Internet vergisst nichts. Alles, was wir im World Wide Web veröffentlichen, kann auch Jahre später noch dort zu finden und allen zugänglich sein, wenn wir es vielleicht längst vergessen haben. So wurde der Rubikon-Herausgeber nun auf einen Fehler in einem Artikel hingewiesen, den er bereits 2010 auf Telepolis veröffentlicht hatte. In diesem Beitrag stellt Jens Wernicke diesen Fehler richtig und bedankt sich für die konstruktive Kritik unserer Leser.