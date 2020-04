Rätselhafte Diskrepanz

Hier werden Zahlen über Todesopfer wegen des Coronavirus veröffentlicht, zuerst von bevölkerungsstarken Staaten des Südens und danach von den meisten west-europäischen Staaten. Die Todesrate wegen Corona ist in West-Europa, laut dieser Zahlen, im Durchschnitt 10- bis 100-fach höher als in den ärmeren Ländern der Welt.

Man könnte sich denken, dass in den ärmeren Ländern die Gesundheitsstatistik nicht verlässlich sei. Das mag vielleicht auf bestimmte Staaten zutreffen, aber kann damit kaum eine so große und systematische Diskrepanz erklären. Das Gesundheitswesen in Cuba und Russland zum Beispiel ist hoch entwickelt. Trotzdem liegt die Todesrate wegen des Coronavirus in diesen Staaten sehr niedrig. Die riesige Differenz in den Todesraten zwischen Italien, Spanien, Holland und Belgien einerseits und Deutschland und den nordischen Staaten andererseits ist ebenfalls erstaunlich.

Ich bin nicht in der Lage, diese Differenzen zu erklären. Ein Grund könnte in der Anzahl der durchgeführten Tests auf das Virus liegen. Ich behaupte jedoch, dass zwischen diesen Zahlen und der Ausrufung eines Notstands keine Korrelation besteht. Ähnliche Maßnahmen — oder das Fehlen von Maßnahmen — in verschiedenen Ländern führen zu sehr unterschiedlichen Todesraten. Es scheint also keine gesundheitlichen Gründe für die verordneten Maßnahmen der west-europäischen Regierungen zu geben.

Die Vermutung liegt daher nahe, dass diese Maßnahmen anderen Zwecken dienen, über die geschwiegen wird. Darunter die Erweiterung des Strafrechts und die massive Überwachung der Bevölkerung. Diese Ziele wurden seit dem 11. September 2001 verfolgt und werden nun unter dem Vorwand der Corona-Bekämpfung weiter verfolgt.

Verhältnis der Todesopfer, die Corona zugerechnet werden, zu der Bewohnerzahl. Die Zahlen beruhen auf der Statistik der Johns-Hopkins University vom 2. April 2020.

Im Vergleich zu West-Europa: