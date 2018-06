Putins Videofolterkeller

Kein Scherz: Im SWR2-Radio (ARD) „erklärte“ Julia Haungs am 19. Juni 2018 dem deutschen Volk nun in einem wirren Potpourri zusammengeschusterter Propagandaschmankerl den Zusammenhang zwischen Videobeweis und Putins Weltverschwörung.

Ob Putins diabolischer Plan der weltweiten Einführung des Videobeweises noch aufgehen kann?

Julia Haungs:

„Dass der Videobeweis nun ausgerechnet in Russland die Weltbühne betritt, scheint dagegen nur logisch. In Sachen Videoüberwachung ist Russland seit Jahren Vorreiter. Ein Großteil der Autofahrer fährt mit einer sogenannten Dashcam auf dem Armaturenbrett. Bei Verkehrsunfällen kann man die Schuldfrage sogleich per Videobeweis klären. Andererseits sollte man vielleicht misstrauisch sein, wenn ausgerechnet unter der Schirmherrschaft des ehemaligen KGB-Agenten Wladimir Putin Wahrheitsentscheidungen in einen Keller jenseits der Öffentlichkeit verlegt werden.“