Planet Lockdown

Interviewer: Was denken Sie, was passiert wirtschaftlich als Ergebnis all dessen?

Fitts: Ich habe gerade eine große Studie mit dem Titel „The State of Our Currencies“ veröffentlicht. Darin habe ich die Tatsache beschrieben, dass der Dollar seit vielen Jahrzehnten die Reservewährung ist. Wir befinden uns in einer Zeit großer Veränderungen und Unsicherheiten, in der die Zentralbanker versuchen, das Dollarsystem zu verlängern und die Einführung des neuen Systems zu beschleunigen. Sie führen ein neues Transaktionssystem ein, das komplett digital sein wird und im Grunde das Ende der Währungen, wie wir sie kennen, bedeutet. Das betrifft praktisch das gesamte Geld auf dem Planeten. Es ist also groß, kompliziert, chaotisch, und ihre Herausforderung lautet: Wie vermarktet man ein System, das, wenn die Leute es verstehen würden, niemand haben will? Natürlich ist die Art und Weise, wie sie das tun, die Krise im Gesundheitswesen.

Warum ist die Gesundheitskrise dafür gut?

Wenn ein paar Leute die vielen kontrollieren wollen, ist die Frage: Wie kann man alle Schafe in den Schlachthof treiben, ohne dass sie es merken und sich wehren? Die perfekte Sache sind unsichtbare Feinde. Jetzt ist ein Virus perfekt, weil es unsichtbar ist. Wenn man Menschen Angst machen kann, dann werden sie die Regierung zum Schutz vor dem unsichtbaren Feind brauchen. Die zweite, sehr effektive Taktik lautet: „Teile und herrsche.“ Wenn man also die Medien nutzen kann, dann spielen diese eine sehr wichtige Rolle. Ob „teile und herrsche“ oder „unsichtbare Feinde“, das sind alles Wege, Angst zu erzeugen und die Menschen dazu zu bringen mitzumachen.

Natürlich kann man mit dem unsichtbaren Virus enorme Kontrollmechanismen einführen. Man kann Menschen davon abhalten, sich zu versammeln, sich zu organisieren und darüber zu sprechen, was vor sich geht, usw. Mit der Digitalisierung der Kontaktverfolgung können sie kontrollieren, wer mit wem spricht. Wenn man Sie dazu bringen kann, Ihre gesamte Arbeit und Ausbildung online zu erledigen, kann man buchstäblich alles mithören, was Sie sagen.

Wenn jede Zentralbank eine digitale Währung einführt, haben sie die Möglichkeit, Ihr Geld an- und auszuschalten. Wenn Sie sich also nicht benehmen, war's das! Natürlich, wie wir wissen, wollen sie das mit Transhumanismus kombinieren. Das bedeutet, dass sie mit Injektionen das Äquivalent eines Betriebssystems in meinem Körper einrichten können. Ich bin also physisch an das Finanzsystem angeschlossen.

Wie wirken sich die Lockdown-Maßnahmen eigentlich aus?

Ich habe den „Patriot Act“ einmal als „Gesetz zur Konzentration und Kontrolle des Geldflusses“ bezeichnet, und dies ist ein sehr ähnlicher Prozess. Sie versuchen, die wirtschaftliche und politische Kontrolle dramatisch zu zentralisieren. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Sie erklären 100 kleine Unternehmen auf der Main Street in einer Gemeinde für nicht lebensnotwendig, schließen sie, und plötzlich können Amazon, Walmart und die großen Läden den ganzen Marktanteil wegnehmen.

In der Zwischenzeit befinden sich die Menschen auf der Main Street weiterhin in einer Schuldenfalle und versuchen verzweifelt, ihre Grundschulden und ihre täglichen Ausgaben zu decken. Gleichzeitig kauft die Federal Reserve Unternehmensanleihen. Die Leute, die den Marktanteil übernehmen, können sich im Grunde zu 0 bis 1 Prozent finanzieren, während jeder auf der Main Street 16 bis 17 Prozent auf seine Kreditkarten zahlt, ohne Einkommen generieren zu können. Im Grunde genommen haben sie sie also jetzt in der Hand und können ihnen ihren Marktanteil wegnehmen.

Scheinen Ihnen die Lockdown-Maßnahmen eher eine wirtschaftliche Sache zu sein als ein Plan zur Virenabwehr?

Das ist ein Wirtschaftskrieg, und das oberste 1 Prozent hat davon profitiert. Seit April 2020 haben die Milliardäre weltweit ihr Nettovermögen um 27 Prozent gesteigert. Die Länder mit der am weitesten fortgeschrittenen Technologie, mit dem Zugang zu künstlicher Intelligenz, Software und den digitalen Systemen, auch im Weltraum, konsolidieren ihre wirtschaftliche Macht gegenüber den schwächeren Nationen dramatisch. Ich würde Covid-19 als die Institution der Kontrolle beschreiben, die notwendig ist, um den Planeten von einem demokratischen Prozess in eine Technokratie zu verwandeln. Stellen Sie sich das wie einen Staatsstreich vor.

Dank des magischen Virus gibt es kein Geld in der Sozialversicherung, kein Geld in der Staatskasse. Sie haben ihre perfekte magische Ausrede.

Alles kann auf das magische Virus geschoben werden.

Genau. Es ist erstaunlich, denn jede Verwicklung des Finanzputsches wurde durch dieses magische Virus gerechtfertigt. Wenn man als Finanzmensch die Welt durch die Mathematik von Zeit und Geld betrachtet, ist es ziemlich erstaunlich, dass irgendjemand das glaubt, aber sie tun es. Das ist ein Teil dessen, was C.J. Hopkins „den Covidian-Kult“ nennt. Man tritt dem Kult bei und sagt: „Ja, das magische Virus hat das ganze Geld aus der Sozialversicherung genommen. Das magische Virus hat dafür gesorgt, dass unsere Rentenfonds nicht ausreichen ...“

Wie sieht die Technokratie aus, zu der wir gedrängt werden?

Die Technokratie heißt „Transhumanismus“. Also, jeder kennt die Idee, dass Microsoft Sie dazu bringt, ein Betriebssystem in Ihren Computer herunterzuladen, das Microsoft und einer Vielzahl von anderen Akteuren eine Hintertür in Ihren Computer öffnet. Und alle ein oder zwei Monate müssen Sie es aktualisieren, weil es Viren gibt, richtig? Das ist ein ähnliches System für Ihren Körper. Sie injizieren Materialien in Ihren Körper, die im Wesentlichen das Äquivalent eines Betriebssystems und eines Empfängers schaffen, und Sie können buchstäblich jeden an die Cloud anschließen. Das schließt ein, Menschen in Verbindung mit ihren finanziellen Transaktionen digital zu identifizieren und zu verfolgen.

Es ist also eine Welt mit null Privatsphäre. Noch wichtiger ist es zu verstehen, dass, wenn sie dann eine oder mehrere Zentralbank-Kryptos einführen, sie jetzt über ein System sprechen, in dem jede Zentralbank der Welt Sie individuell von Transaktionen ausschließen kann, wenn ihnen Ihr Verhalten nicht gefällt.

Also, Transhumanismus und Technokratie gehen Hand in Hand. Ich würde das als ein System der Sklaverei bezeichnen. Wir sprechen davon, dass wir aus der Freiheit in ein komplettes Kontrollsystem übergehen, rund um die Uhr, einschließlich Gedankenkontrolle.

Wenn Sie sich anschauen, was gerade passiert, dann haben wir die Tech-Leute, die die Clouds und die Telekommunikation aufbauen. Das Militär kümmert sich um den Weltraum und die Operation Warp Speed. Sie installieren die Satelliten. Dann haben wir die große Pharmaindustrie, die die Injektionen herstellt, die voll von diesen mysteriösen Inhaltsstoffen sind und die Ihre DNA verändern. Dann haben wir die Medien, die die Propaganda „ausgießen“. Sie haben also diese verschiedenen Säulen, sodass Sie nicht sehen können, wie ein neues System in Ihren Körper und Ihren Geist integriert ist.

Zu welchem Zweck?

Um das System einer Sklaverei einzuführen. Dann stellt sich die Frage: Wie werde ich es in Ihrem Körper aufbauen, ohne dass Sie die Falle sehen? Darum versucht man, diese verschiedenen Säulen getrennt zu halten. Wenn man den Zentralbankern zuhört, versuchen sie so gut wie möglich, sich von diesen Gesprächen fernzuhalten. Bei einer IWF-Präsentation über grenzüberschreitende Zahlungen erwähnte der Chef des IWF das digitale globale ID-System. Der Vorsitzende der Federal Reserve wurde fast bleich. Es gibt in Amerika mehr als 325 Millionen Gewehre. Er will nicht, dass das jemand sieht, bis die Falle zugeschnappt ist und es zu spät ist.

Glauben Sie, dass wir dieses Jahr in eine Falle getappt sind?

Ja, aber die Tür hat sich nicht geschlossen. Der Grund für unser Gespräch ist, dass diese Transparenz das Spiel sprengen kann. Meinen Artikel zu Beginn des Jahres 2020 über Injection Fraud bekräftigten mehrere Leute und Yahoo veröffentlichte im Herbst eine Umfrage, nach der 44 Prozent der Republikaner dachten, dass Bill Gates sie chippen wollte. Ich sagte: „Okay, wir machen Fortschritte.“ Dann begannen sie Operation Warp Speed. Interessanterweise wählten sie als Leiter der Operation einen Experten für injizierbare Gehirn-Maschine-Schnittstellen, der früher Forschungsleiter bei GlaxoSmithKline war. Neben der Verabschiedung des Going-Direct-Plans durch die Zentralbanker war es die Vergabe des JEDI-Cloud-Vertrags durch das Verteidigungsministerium an Microsoft.

Amazon ist im Wesentlichen ein Auftragnehmer der CIA und des Geheimdienstes. Sie fingen an, Profit zu machen, als sie große Verträge mit der CIA eingingen, um Clouds bereitzustellen, nicht nur für die CIA, sondern für alle 17 US-Geheimdienste durch diesen Dach-Cloud-Vertrag. Sie haben also jetzt Amazon, das den Vertrag mit den Geheimdiensten führt. Ende 2019 hat Leidos einen großen Vertrag mit dem Department of Navy abgeschlossen, und dann hat das DOD [Department of Defence, Amn. d, Übersetzers] den JEDI-Vertrag abgeschlossen. Diese drei riesigen Cloud-Verträge geben ihnen die Möglichkeit, die Geldflüsse radikal umzugestalten. Sie können buchstäblich fast alle kleinen Unternehmen stilllegen, alle auf ein universelles Grundeinkommen setzen, das im Grunde ein Kontrollsystem ist, und alles über die Militär-Clouds laufen lassen.

Sie sehen also die Richtung, in die wir uns bewegen. Aber es ist ein wenig unklar, warum?

Nein, es ist ganz einfach: Wenn man sich jetzt die digitale Technologie ansieht, kann man die Sicherheiten perfektionieren. Und mit Waffen aus dem Weltraum kann man jede Rebellion niederschlagen. In der Geschichte der Welt ist die Sklaverei das profitabelste Geschäft. Also, wenn man jetzt die technologischen Möglichkeiten hat, Sklaverei einzuführen, ist ihre Einstellung: „Okay, lasst es uns tun.“

Es gibt noch andere Theorien, warum Menschen die komplette Kontrolle haben wollen: In Anbetracht der Schwierigkeit, eine immer größer werdende Bevölkerung zu ernähren und zu managen, wenn jetzt eine Biotechnologie Mr. Global (Fitts Spitzname für das Komitee, das die Welt regiert, Anm. d. Übersetzers) erlaubt, 150 Jahre zu leben, kann man das nicht geheim halten. Warum also nicht die Bevölkerung reduzieren, Roboter integrieren, Robotik für alles verwenden? Dann kann man sehr wohlhabend und luxuriös leben, ohne all die Management-Kopfschmerzen.

Mr. Global versucht, mithilfe von Technologie zu einem System überzugehen, in dem einige wenige Menschen durch Robotik, künstliche Intelligenz und Software viele Menschen kontrollieren können. Sie müssen bedenken, dass Mr. Global sehr, sehr viel Angst vor der allgemeinen Bevölkerung hat.

Mr. Global ist ängstlich?

Ja, er ist sehr ängstlich. Wenn Sie versuchen, das Fenster der Geheimhaltung zu öffnen, gehen Sie enorme Risiken ein, also haben sie Angst vor der allgemeinen Bevölkerung. In der Geschichte des Regierens hat sich die Bevölkerung gelegentlich umgedreht und die Führung getötet.

Es ist fast so, als wäre dieses Jahr ein Schalter umgelegt worden, und wir befinden uns in einer bizarren Welt, richtig?

Wir befinden uns schon seit einer Weile in einer bizarren Welt. Die Frage für Mr. Global ist natürlich: „Was ist effizienter? Was ist zu tun?“ Mit anderen Worten:

Wenn ich den Planeten und alle natürlichen Ressourcen verwalten und zu meinem Vorteil melken und mein Risiko reduzieren will, wenn ich alles mit Robotern machen kann, was mache ich dann mit den Menschen? Ich brauche sie ja nicht mehr.

Mit anderen Worten, sie haben sich buchstäblich abgespalten und eine eigene Zivilisation geschaffen. Sie betrachten sich nicht mehr als Teil unserer Zivilisation.

Wer sind „sie“?

Das ist das große Mysterium, und deshalb nenne ich diese Gruppe „Mr. Global“. Trotz meiner persönlichen Erfahrungen mit vielen verschiedenen Menschen dieser Gruppe kann ich Ihnen nicht sagen, wer wirklich die Kontrolle hat. Die Fragen lauten letztlich: Wer hat die mächtigste Waffe? Wer hat die mächtigste Weltraumpräsenz, Weltraumwaffen, und wer kontrolliert die Seewege? Wir wissen es nicht.

Was wir wissen ist, dass ein Teil des Wettbewerbs zwischen China und Amerika darin besteht, dass derjenige, der die dominante Position im Weltraum hat, die Macht hat, den ganzen Planeten zu kontrollieren.

Was ist also die Lösung?

Die Lösung ist: Transparenz in das Geschehen bringen. Verstehen, wohin das System führt, und aufhören, es zu bauen.

Wenn Sie für Big Pharma arbeiten, hören Sie auf. Bauen Sie stattdessen lokale Systeme für frische Lebensmittel auf, sodass Sie Nahrung haben werden. Beginnen Sie das Gespräch darüber, wohin dies führt, und, was noch wichtiger ist, wohin wir gehen wollen. Wir werden die Wirtschaft von unten nach oben umbauen müssen.

Ich nenne das „Aufräumen“. Als ich in Washington einen Scheck auf mein Privatkonto bei JP Morgan Chase ausstellte, wurde mir klar: „Warum arbeite ich mit der Bank zusammen, die diese kriminellen Machenschaften betreibt und die Gemeinden zerstört und räuberische Kredite vergibt? Ich muss aufhören, dort Bankgeschäfte zu machen.“

Wenn morgen jeder in Amerika aufwachen würde und seine Bankgeschäfte bei JP Morgan Chase einstellen würde und sagen würde: „Wisst ihr was? Ihr seid alle Kriminelle, und wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Wir sind raus“, und wir gingen zu einer lokalen Kreditgenossenschaft oder einer Gemeinschaftsbank, das wäre eine totale Revolution. Wir haben die Macht, das zu ändern.

Entweder sind Sie für das transhumanistische Sklavereisystem oder Sie sind für ein menschliches System. Wenn Sie für ein menschliches System sind, dann müssen Sie einen Weg finden, Geld zu verdienen und sich sozial in einem menschlichen System zu engagieren und aufhören, ein transhumanistisches System aufzubauen. Helfen Sie der Regierung nicht, korrupte Gesundheitskrisenregelungen einzuführen, die in Wirklichkeit Katastrophenkapitalismus sind, der die Private-Equity-Leute und die Milliardäre reich macht, und so weiter und so fort.

Ich sage einfach unverblümt: Holen Sie sich „The State of Our Currencies“, und lesen Sie es, und Sie werden wissen, wer das tut. Ich finde es ziemlich offensichtlich, wer das tut.

Redaktionelle Anmerkung: Dieses Interview erschien zuerst unter dem Titel „Planet Lockdown“. Es wurde von Ullrich Mies im ehrenamtlichen Rubikon-Übersetzungsteam übersetzt und gekürzt und vom ehrenamtlichen Rubikon-Korrektoratsteam lektoriert. Dieser Text erschien zuerst in Demokratischer Widerstand Nr. 35.