Ohne Gefühl geht nichts!

Was haben psychiatrische Kliniken und Schulen gemeinsam? Sie könnten das gleich brauchen: authentische menschliche Beziehungen, mehr Offenheit, körperliche Bewegung, Kreativität, Kontakt mit dem „richtigen Leben“. Und was wird in beiden Einrichtungen falsch gemacht? Man versucht die Zielgruppe mit Medikamenten ruhig zu stellen und funktionstüchtig zu halten, anstatt sie anzuregen, ganz Mensch zu sein.