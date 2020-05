Nie mehr Schlachtfeld sein!

Unter dem deutschen Faschismus ließen sechs Millionen Polen ihr Leben. Nun schwebt das Land schon wieder in der Gefahr, einen hohen Blutzoll zu zahlen. Nach Auffassung des Brigadegenerals führt die polnische Regierungspartei PiS das Land erneut in die Katastrophe, indem sie Polen zum Aufmarschgebiet und potenziellen Schlachtfeld in einem Krieg gegen Russland macht. Polen steht nun, nach Jahre langer grausamer Besatzung durch die Deutschen, „freiwillig“ unter dem Einfluss der USA. Dagegen erhebt sich im Land Widerstand. Es folgt der Originaltext des Aufrufs.