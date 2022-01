Nichts wie weg!

Aufgrund der sich anbahnenden allgemeinen Impfpflicht und weiterer geplanter Einschränkungen des öffentlichen Lebens denken immer mehr Menschen darüber nach, Deutschland zu verlassen und ins Ausland zu fliehen. Jedoch stellt sich die Frage, welche Länder in Anbetracht der globalen Maßnahmen überhaupt infrage kommen. Hierfür braucht es valide Informationen über die Lage in den einzelnen Ländern. Über die aktuellen Entwicklungen und mögliche Ziele zum Auswandern sprach Rubikon mit Christoph Heuermann, der seit über acht Jahren staatenlos lebt und bereits über 180 Länder dieser Erde bereist hat. Im Interview gibt er Tipps und Ratschläge, in welchen Ländern derzeit die Fahne der Freiheit noch hochgehalten wird und wo es sich in Anbetracht der gegenwärtigen Situation am besten aushalten lässt.