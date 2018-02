Neuer saukalter Krieg ausgebrochen!

Demnach seien Wettermanipulationen dieser Größenordnung mit modernen Tiefkühlkombinationen kein Problem mehr, so ein Experte. Die Europäische Union hat daraufhin sofort sämtliche Kühlschränke der Energieeffizienzklassen A, B, C und D zu Waffen erklärt. Wer in Zukunft einen Kühlschrank betreiben wolle, müsse mindestens einen kleinen Waffenschein vorlegen, so ein EU-Sprecher in einer ersten Stellungnahme.

Die NATO beschuldigte Russland, mit dieser unfairen Maßnahme den kalten Krieg weiter anzuheizen und zu einem saukalten Krieg aufzubauen. Man überlege Bodentruppen in die russische Föderation zu entsenden, um die Kühlschränke – wenn nötig auch mit Waffengewalt – wieder zu schließen.

Donald Trump will in einem weiteren Schritt bewaffnete Lehrer in die Sowjetunion entsenden, die hier mit ihren neuen Gewehren ein wenig den Ernstfall proben könnten, so ein US-Regierungssprecher vor der Presse.

Aber es gibt auch Profiteure der russischen Kältewelle: Der Nestlé-Konzern kann die von Edeka aus dem Sortiment verbannten WAGNER Tiefkühlpizzen draußen lagern und so massiv Stromkosten sparen. Auch die deutsche Eishockeynationalmannschaft zeigte sich vom strengen Winterwetter beseelt: Erstmalig in diesem Jahr kann das Olympia-Silberteam von Trainer Marco Sturm draußen trainieren.