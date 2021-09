Natur als Muse

Am Wochenende vom 3. bis 5. September, also mitten in der neuen Normalität, haben sich Menschen zu einer Auszeit getroffen, Menschen, die von verschiedenen Seiten her dem Rubikon zuarbeiten. Neben kognitiv-klugen Veranstaltungen wie Referaten, Diskussionen und Ideensammlungen gab es auch künstlerisch-meditative Räume. Aus zwei solchen Räumen — dem Versuch, die „Natur“ in sich Wort werden zu lassen, und einer Lesung von kurzen Osho-Texten auf einer nahezu stillen Wiese in der Nachmittagssonne irgendwo in den Weiten Ostdeutschlands — setzt sich die Poetik-Ecke V zusammen. Den Kontext und das Ambiente für die Leserinnen und Leser spürbar zu machen, ist zwar nicht leicht, doch die unkommentierte Textzusammenstellung lässt für die eine oder den anderen — vielleicht nachts einsam vor einem Screen sitzend — einen neuen Gegenraum entstehen, Anregung zur Subversion, Ansätze zu Ungehorsam ...