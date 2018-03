Mitten hinein!

Kerstin Chavent arbeitet als Autorin und Sprachlehrerin. Sie lebt und arbeitet in Südfrankreich. Auf Deutsch erschienen sind bisher von ihr „Das Licht fließt dahin, wo es dunkel ist. Zuversicht für eine neue Zeit“ und „Krankheit heilt. Vom kreativen Denken und dem Gespräch mit sich selbst“. „Den Spiegel durchqueren. Von der Angst vorm Krebs zum Vertrauen in das Leben“ erschien bisher nur in französischer Sprache. Es war ihre Erfahrung mit Krebs, die sie zum Schreiben brachte. Ihre Themen sind der Umgang mit Krankheit, die Sensibilisierung für das schöpferische Potential, das in uns allen steckt, und das erwachende Bewusstsein vieler Menschen in einer Welt im Wandel. Weitere Informationen unter https://bewusstseinimwandel.blogspot.fr.