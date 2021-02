von Giorgio Agamben

Man hat die Liebe abgeschafft

im Namen der Gesundheit

dann wird man die Gesundheit abschaffen.

Man hat die Freiheit abgeschafft

im Namen der Medizin

dann wird man die Medizin abschaffen.

Man hat Gott abgeschafft

im Namen der Vernunft

dann wird man die Vernunft abschaffen.

Man hat den Menschen abgeschafft

im Namen des Lebens

dann wird man das Leben abschaffen.

Man hat die Wahrheit abgeschafft

im Namen der Information

doch die Information wird man nicht abschaffen.

Man hat die Verfassung abgeschafft

im Namen des Notstandes

doch den Notstand wird man nicht abschaffen.

Giorgio Agamben, Jahrgang 1942, lehrt heute als Professor für Ästhetik an der Facoltà di Design e Arti der Universität Iuav in Venedig, an der European Graduate School in Saas-Fee sowie am Collège International de Philosophie in Paris. Sein Werk wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt.

Redaktionelle Anmerkung: Dieser Text erschien unter dem Titel „Si è abolito l‘amore“ auf sabinopaciolla.com. Er wurde vom ehrenamtlichen Rubikon-Übersetzerteam übersetzt und vom ehrenamtlichen Rubikon-Korrektoratteam lektoriert.