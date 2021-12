Liebe schöpfen

Künstler sind nicht „systemrelevant“. Das haben wir in den vergangenen zwei Jahren von den Herrschenden gehört. Der lebendige Ausdruck von Gefühlen und Bedürfnissen kann nur stören, wenn ein System auf der Unterdrückung genau dieser Impulse aufbaut: Konsum ist Grundpfeiler und Schmiermittel der kapitalistischen Systeme, in denen all unser Streben auf materiellen Erfolg, auf Leistung, auf Instandhalten und Wachstum der Wirtschaft ausgelegt sein soll. Konsum ist Ersatzbefriedigung für nicht gelebtes Leben, Betäubungsmittel für den tiefen Schmerz, der aus einem menschenverachtenden Alltag rührt, in dem wir nur bestehen können, weil wir unsere wahren Bedürfnisse verdrängen.