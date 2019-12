„Licht an, Ratten raus!“

„Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf!“ — Dieser viel zitierte Ausspruch ist heute aktueller denn je. Diese Aussage wird häufig Johann Wolfgang von Goethe in den Mund gelegt, der Autor ist jedoch unbekannt. Wie aber agieren in einer „Demokratie“, in der die Presse größtenteils gleichgeschaltet ist? Die Journalisten ihre Meldungen hauptsächlich von zwei bis drei eingebetteten Agenturen beziehen? In der auch die Nachrichten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und im Radio einer Zensur unterworfen sind? Die einer Bananenrepublik alle Ehre machen würde?