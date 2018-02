Leid-Medien und andere Wirrungen

von Alexander Günther

Schon seit Monaten hatte ich tagesschau.de nicht mehr besucht – und ich hatte in all den Tagen auch nichts vermisst. Aber heute ist es mal wieder so weit, vielleicht sind unsere Leidmedien nach all der Schelte durch die sogenannten „alternativen“ Medien ja zur Vernunft gekommen und liefern wieder echten Qualitäts-Journalismus. Man soll die Hoffnung ja nie aufgeben. Mal sehen, was wir da haben…

Am 13. Dezember 2017 gab es gegen 23 Uhr dort zu lesen, dass sich die Union nach einem Treffen mit der SPD für Sondierungen ausspricht. Sondierungen? Laut Wiki steht das für die informelle Annäherung zweier möglicher Gesprächs- beziehungsweise Koalitionspartner. Da treffen sich also 80 Tage nach der Bundestagswahl, zu der das Volk kundgetan hat, von welcher farblich abgesetzten Gruppe von Menschen es sich die nächsten 4 Jahre gerne ver...treten lassen will, nun nach völlig gescheiterten „Jamaika“-Verhandlungen 6 Leute – Merkel, Schulz, Seehofer, Nahles, Kauder und Dobrindt –, die nach all den Jahren doch eigentlich jede einzelne Position des anderen auswendig kennen müssten. Und nach dieser Zusammenkunft unserer „Spitzen“ sind sich diese dann anscheinend einig, sich „informell anzunähern“. Wie bitte?

War dieses Spitzentreffen denn nicht bereits eine Annäherung informeller Art? Das hört sich so an, als ob sich eine Gruppe zur Abstimmung über etwas trifft und nach dem Treffen ein Konsens darüber herrscht, dass man gemeinsam über etwas abstimmen will...

In dem tagesschau.de-Artikel ist des Weiteren zu lesen, dass es vor dem Treffen Mahnungen aus der Union an die SPD gegeben habe, doch nicht mit immer neuen Vorschlägen für eine Koalition daherzukommen, da das die Bildung einer stabilen Koalition erschweren würde. Aha – neue Vorschläge sind also unerwünscht, lieber beim altbewährten Status Quo bleiben, nur ja nichts ändern, sonst kennen sich unsere „Spitzen“ nicht mehr aus.

Weiter gibt es dort zu lesen, dass ein SPD-Parteitag für ergebnisoffene Gespräche mit der Union plädiert hatte. Sollte man in der Politik nicht grundsätzlich jedes Gespräch ergebnisoffen führen? Was soll das alles bloß? Na gut, was gibt es außer diesem Dampfgeplauder sonst noch?

Es wird sich empört über ein „Tusk-Papier“ zur EU-Flüchtlingsverteilung – der polnische EU-Ratspräsident hatte in einem Arbeitspapier die Umverteilung von Flüchtlingen über ein Quotensystem als „ineffektiv“ und „höchst umstritten“ bezeichnet. Tusk spielte damit darauf an, dass sich sein Heimatland Polen sowie Tschechien und Ungarn bis heute weigern, einen EU-Beschluss zur Umverteilung und Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Jahr 2015 umzusetzen. Aha.

Aber was ich zu dieser Thematik in der Vergangenheit bis heute in unseren „Qualitätsmedien“ schmerzlich vermisse, ist eine Aufschlüsselung, warum sich diese Länder bis heute weigern, der Flüchtlingsumverteilung in ihre Länder nachzukommen! Vielleicht, weil sich diese Länder nicht an entsprechenden „Demokratisierungsmaßnahmen“ mit schwerem Kriegsgerät in den Herkunftsländern der Flüchtlingsströme beteiligt haben und sie sich deshalb nun für die Flüchtlinge in Richtung EU nicht verantwortlich fühlen? Und was ich in diesem Zusammenhang ebenso vermisse, ist eine eindeutige Darstellung, dass die heutige Flüchtlingspolitik mit all ihren Maßnahmen und daraus folgenden Konsequenzen bereits heute ein Vielfaches an Mehrkosten verschlingt gegenüber der sehr viel einfacheren und besseren Lösung für alle Beteiligten, die darin bestanden hätte, die Flüchtlinge an definierten Zufluchtsorten in ihrem eigenen Land vor Ort zu versorgen.

Selbst wenn Deutschland diese Kosten alleine bestritten hätte, wäre das immer noch um einiges weniger gewesen als die Summe, die mittlerweile Monat für Monat für unsere jetzige sogenannte Flüchtlingspolitik aufgewendet wird. Warum höre ich davon nichts in der Tagesschau? Oder der Süddeutschen? Oder der Frankfurter Allgemeinen? Vielleicht deshalb, weil man dann hinterfragen könnte, warum der Flüchtlingsstrom überhaupt entstand? Vielleicht deshalb, weil man bei weiterer Recherche darauf kommen könnte, dass der Entschluss, die EU mit Flüchtlingen zu fluten, schon um einiges länger als ein Jahrzehnt beschlossene Sache ist?

Wenn man in dieser Richtung nämlich ein klein wenig weiter recherchiert, so stößt man auf eine Pressemitteilung der UNO aus dem Jahr 2000 in mehreren Sprachen (3). Während die deutsche Übersetzung dieses UNO-Papiers noch sehr euphemistisch von „Bestanderhaltungs-Migration“ spricht, ist das englische Original mit dem Titel „Replacement Migration“, was übersetzt „Ersetzungs-Migration“ heißt, schon sehr viel deutlicher!

Dieses Papier setzt sich mit dem ach so fürchterlichen Bevölkerungsrückgang innerhalb der EU auseinander und geht auf verschiedene Szenarien ein – hierbei sehen es die Verfasser dieses UNO-Papiers offensichtlich als Lösung an, die aktuelle EU-Bevölkerung zu ERSETZEN durch einen Strom an Migranten des afrikanischen Kontinents.

Und diese Migranten, die durch vorher bereits benannte „Demokratisierungsmaßnahmen“ seit einigen Jahren in die EU und damit auch nach Deutschland gespült werden, bezeichnen unsere „Qualitätsmedien“ allesamt als Flüchtlinge, obwohl diese auf ihrem Weg zu uns schon mehrmals ein sicheres Land betreten haben und daher ab genau diesem Zeitpunkt nach aktuell geltender Gesetzeslage überhaupt keine Flüchtlinge sind, sondern eben Migranten.

Aber hey – heutzutage scheint die Gesetzeslage für unsere Spitzenkandidaten sowieso nicht mehr zu gelten. Für den einen oder anderen mag dieser Unterschied zwischen Flüchtling und Migrant marginal erscheinen, aber gesetzlich sowie asylpolitisch ist zwischen diesen beiden Begriffen ein gewaltiger Unterschied! Auf den Internetseiten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gibt es unter der Überschrift „Einreise nach Deutschland“ zu lesen, dass AusländerInnen, die anderen Herkunftsländern als der EU angehören, grundsätzlich ein Visum benötigen. Und natürlich einen Ausweis. Das letzte Mal, als ich nachgeschaut hatte, waren zum Beispiel Marokko, Algerien, Libyen oder Syrien keine Mitgliedstaaten der EU und trotzdem wurden die Migranten, die aus diesen beispielhaft genannten Staaten kamen, ohne Visum und ohne Pass hier in Deutschland aufgenommen. Sind Gesetze und Vorschriften nicht was ganz Tolles?

Wir EU-Mitglieder, die wir – dem UNO-Papier gemäß, welches von „Replacement Migration“ faselt – so fortpflanzungsscheu wurden, müssen also ganz dringend ERSETZT werden durch Migranten des afrikanischen Kontinents, auf dass die nächste Generation wieder eine ultra-kinderreiche wird.

Eine Generation, die komplett durchmischt ist und am besten einen durchschnittlichen IQ knapp unterhalb der Körpertemperatur, gemessen in Fahrenheit, aufweist – zu dumm, um irgendwelche Zusammenhänge der Machenschaften der „herrschenden Klasse“ zu erkennen, aber gerade noch smart genug, um die Arbeiten verrichten zu können, die keiner aus der „Mittel- beziehungsweise Oberschicht“ anfassen will.

Das erscheint Euch zu heftig? Oder gar erfunden? Dieses „grandiose“ Gedankengut stammt nicht von mir, sondern aus der Feder des Thomas P. M. Barnett, einem Militärstrategen, der früher für Ex-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld im Pentagon tätig war. In seinem Buch „Blueprint for Action“ aus dem Jahre 2005 (4) gibt es zu lesen:

Die Gleichschaltung aller Länder ist ebenso Voraussetzung (5), wie die Vermischung der Rassen mit dem Ziel einer hellbraunen Rasse in Europa (6). Dazu soll Europa jährlich 1,5 Millionen Einwanderer aus der Dritten Welt aufnehmen (7), woraus eine Bevölkerung mit einem durchschnittlichen IQ von 90 entstehen soll. Mit anderen Worten: das Ende einer tausendjährigen Kultur. Gegen renitente EU-Bürger soll es bereits einen Erschießungsbefehl in der Verfassung geben (8). Und Barnett legt auch offen, dass man im Falle von unbrechbarem Widerstand gegen die Globalisierung ein neues 9/11 in Erwägung ziehen sollte!

Ist dieser Barnett nicht ein ganz putziges Kerlchen? Da wird einem wirklich nicht besser von.

Aber was soll all das Getöse um die Stabilisierung beziehungsweise Erhöhung unserer Bevölkerungszahlen? Warum ist das denn so wichtig? Herrjeh, wir sind aktuell circa 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt, da wird bereits verschiedentlich von Überbevölkerung gesprochen. Da hätten wir jetzt die Chance, uns bevölkerungstechnisch endlich mal etwas gesund zu schrumpfen, und schon will die UNO unsere EU-Bevölkerung mit einer völlig anderen Bevölkerung von einem anderen Kontinent mit völlig anderen Kulturen ERSETZEN – natürlich nur zu unserem eigenen Besten, das versteht sich ja wohl von selbst!

Da fällt mir irgendwie auch ziemlich schnell die Geschichte rund um die „Georgia Guidestones“ ein. Noch nie von gehört? Das ist ein Monument aus Granitstein, welches sich in Elbert County im US-Bundesstaat Georgia befindet. Aufgrund seines Aussehens wird es manchmal als das „amerikanische Stonehenge“ bezeichnet. Eine Inschrift mit zehn Richtlinien ist in die massiven Steinblöcke in nicht weniger als acht modernen Sprachen eingeschlagen. Auf der Oberseite befinden sich die Richtlinien in gekürzter Form in vier altertümlichen Sprachen: Babylonisch, Altgriechisch, Sanskrit und in ägyptischen Hieroglyphen.

Im Juni 1978 wurde die Elberton Granite Finishing Company beauftragt, das Monument zu bauen. Der Auftraggeber ist unbekannt, laut Inschrift soll es ein R. C. Christian gewesen sein, allerdings steht unter dem Namen auch „(A PSEUDONYN)“, was annehmen lässt, dass es sich dabei um ein Pseudonym handelt.

Es war dem Erbauer dieses Monuments aus mehreren, auf ganz bestimmte Weise angeordneten Steinen mit der darin eingravierten Inschrift offensichtlich sehr wichtig, auf breiter Basis verstanden zu werden.

Er schrieb die folgenden 10 Richtlinien auf:

• Halte die Menschheit unter 500.000.000 (!!) in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur

• Lenke die Fortpflanzung weise – um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern

• Vereine die Menschheit mit einer neuen, lebendigen Sprache

• Beherrsche Leidenschaft – Glauben – Tradition und alles Sonstige mit gemäßigter Vernunft

• Schütze die Menschen und Nationen durch gerechte Gesetze und gerechte Gerichte

• Lass alle Nationen ihre eigenen Angelegenheiten selbst/intern regeln und internationale Streitfälle vor einem Weltgericht beilegen

• Vermeide belanglose Gesetze und unnütze Beamte

• Schaffe ein Gleichgewicht zwischen den persönlichen Rechten und den gesellschaftlichen/sozialen Pflichten

• Würdige Wahrheit – Schönheit – Liebe – im Streben nach Harmonie mit dem Unendlichen

• Sei kein Krebsgeschwür für diese Erde – lass der Natur Raum – lass der Natur Raum

Nach diesem werten Herrn soll unsere Gesamtbevölkerungszahl also von 7,5 Milliarden Menschen drastisch (!) reduziert werden auf unter 500 Millionen, wobei die restlichen 9 Richtlinien für mich an sich recht vernünftig daherkommen.

Aber wie sollen wir mit unserer Bevölkerung von 7,5 Milliarden auf nur noch 500 Millionen kommen? Außer mit einem Krieg? Dem vielleicht letzten Krieg der Menschheit?

Oder schwebte dem Verfasser dieser Richtlinien doch etwas ganz anderes vor? Vielleicht die Freisetzung eines „Wirkstoffs“, welcher die Menschen auf einer breiten Basis unfruchtbar werden lässt, so wie es Dan Brown in seinem Roman „Inferno“ skizzierte, welchen er sinngemäß damit begann, dass die folgenden Fakten des Buches wahr seien?

Wäre es nicht einfach wunderbar, wenn wir über gewisse Zusammenhänge unseres Weltgeschehens durch die Leitmedien genauso gut informiert werden würden wie in den mittlerweile hervorragenden sogenannten „alternativen" Medien wie KenFM, NuoViso, NachDenkSeiten, Rubikon et cetera?

Wovor haben unsere Leid-Medien eigentlich solch große Angst?

Alexander Günther ist 1969 in Aulendorf geboren. Nach abgeschlossenem Wirtschaftsabitur schloss er eine Ausbildung zum Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration ab und arbeitet seitdem fast durchgängig in diesem Bereich der IT. Seine Freizeit gestaltet er mit Lesen, Anschauen von breitgefächerten Videos, Vorträgen und Doku's zumeist aus dem Angebot der sogenannten alternativen Medienvielfalt, Online-Recherchen und Musizieren mit eigenem Euphonium in einer modernen Kapelle, deren Hauptausprägung Swing, Jazz und Big-Band-Sound ist. Einen aktivierten Fernseh-Anschluss hat er seit vielen Jahren nicht mehr, da dieses "Fern-Sehen" ihm schon sehr lange einfach nichts lohnendes mehr anzubieten hat. Zuletzt beteiligte er sich an diversen Demos in Berlin und Ramstein und fuhr als Friedens-Aktivist zusammen mit vielen anderen auf der mehrwöchigen "Druschba-Tour" quer durch Russland.

Quellen und Anmerkungen:

(1) https://www.rubikon.news/artikel/gemeinsam-verandern-wir-die-welt

(2) https://www.rubikon.news/kolumnen/leser-aktion

(3) http://www.un.org/press/en/2000/20000317.dev2234.doc.html

(4) http://www.lochmann-verlag.com/ergaenzung_globalisierung.pdf

(5) Thomas P. M. Barnett: „Blueprint for Action“, 2005, Seite 70

(6) Thomas P. M. Barnett: „Blueprint for Action“, 2005, Seite 66

(7) Thomas P. M. Barnett: „Blueprint for Action“, 2005, Seite 43

(8) Thomas P. M. Barnett: „Blueprint for Action“, 2005, Seiten 196 f.