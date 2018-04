Kunst statt Krieg

Während die Meldungen von Toten und Verletzten durch gezielte Schüsse des israelischen Militärs gegen Demonstranten aus Gaza die Schlagzeilen bestimmen, geht das Leben im von Israel — mit ägyptischer Unterstützung — abgeriegelten Küstenstreifen am östlichen Mittelmeer seinen mühseligen Gang. Frauen — ja, meist sind es die Frauen — kochen für die Familien in ihren Häusern oder in den Zelten, die einige Hundert Meter hinter dem Grenzzaun aufgestellt wurden. Manche geben auch Workshops, unterrichten und arbeiten oder spielen mit den vielen Kindern und Jugendlichen, die den größten Bevölkerungsanteil in Gaza ausmachen. Riad Othman hat dazu beeindruckende Hintergründe in seinem neuesten medico-Beitrag „Eskalation mit Ansage“ (1) geliefert.