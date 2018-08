Krieg auf deutschen Straßen!

Der durch die extremen Hitzewellen verursachte Ventilatoren-Engpass bei Media Markt und Saturn hat in Deutschland zu schweren Kämpfen zwischen Ventilator-Besitzern und -Nicht-Besitzern geführt. Nachdem am Morgen ein noch unbekannter Mann mit einem nicht klimatisierten „Leopard 2“-Panzer der Bundeswehr in einen Berliner Media Markt gefahren war, um sich einen der letzten Frischluftventilatoren der Firma Dyson zu sichern, haben 1.000 Mitarbeiter von Bofrost den Technikmarkt umstellt.