Ken ohne FM

Aus „Raider“ wurde „Twix“ und aus „KenFM“ wird „apolut.“. Ken Jebsen gibt das Portal an die nachfolgende Generation ab. Damit macht er wegweisend vor, wie man zum richtigen Zeitpunkt aufhört. In einer Zeit, in der die Menschen krampfhaft klammern — an ihren Posten und ihrem Leben — zeigt er, wie Loslassen geht.