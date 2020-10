Jenseits der roten Linie

Karolin Ahrens, Jahrgang 1980, studierte Rechtswissenschaften und schloss ihr zweites Juristisches Staatsexamen in Frankfurt am Main mit der Befähigung zum Richteramt ab. Zunächst als Rechtsanwältin im Versicherungs- und Gesellschaftsrecht tätig, spezialisierte sie sich im Bereich der Haftung von Organmitgliedern und leitenden Angestellten. Derzeit absolviert sie ein Zusatzstudium an der Leuphana Universität Lüneburg mit einer anschließenden Promotion im Bereich Corporate & Business Law unter dem Gesichtspunkt von Ethik und Verantwortung.