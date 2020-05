Seit Wochen läuft die Propagandamaschine und versucht uns einzubläuen, dass es bei Covid-19 ohne Gesundheit keine Freiheit und Selbstbestimmung mehr geben könne. Gesundheit aber sei unabdingbar an die Segnungen der Pharmaindustrie geknüpft. Ein ganzes Volk wird bis zur Zahlung des Lösegelds in Form einer Impfung oder „Heilbehandlung“ in Geiselhaft gehalten. In Vergessenheit gerät, dass Behandlungen bei Virusinfektionen stets mehr versprachen als hielten. Die neuen Surrogate sind dabei womöglich sogar gefährlicher als die alten, mit denen man uns bisher abgespeist hat.