Hurra, die Aufkleber sind da!

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Durch Ihre Unterstützung wurde es uns möglich, sechs (siehe unten) der zwölf Motive in einer Gesamtauflage von 45.000 Stück drucken zu lassen, die wir allen Interessenten gern ab sofort unentgeltlich in 20-, 50-, 70- oder 100-facher Auflage zur Verfügung stellen.

Dabei erheben wir lediglich eine Pauschale von 5 Euro pro Bestellung zur Deckung unserer Kosten für Porto und Versand. Hierfür bitten wir, eine entsprechende Spende über unser Spendenportal zu tätigen, woraufhin Sie umgehend per E-Mail eine Spendenbestätigung erhalten.

Bitte senden Sie diese Bestätigungs-E-Mail nun an mich, Johanna Koch, unter oeffentlichkeitsarbeit@rubikon.news und nennen hierbei (bitte geben Sie diese Informationen nicht im Verlauf des Spendenprozesses an, sondern ausschließlich in Ihrer E-Mail an die Rubikon-Öffentlichkeitsarbeit):

das genaue Motiv sowie die Anzahl (20, 50, 70 oder 100) der von Ihnen gewünschten Sticker; Ihren Namen und Ihre Postanschrift, an die der Versand erfolgen soll. Beide Informationen werden von uns nicht gespeichert, sondern ausschließlich für den einmaligen Versand genutzt und nach diesem gelöscht.

Sollten Sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt an uns gespendet haben, genügt selbstverständlich eine Kopie Ihrer damaligen Spenden-Bestätigungs-E-Mail.

Ist das erledigt, werden die Sticker binnen durchschnittlich einer Woche bei Ihnen sein.

Selbstverständlich freuen wir uns auch über höhere Spenden, sodass wir alsbald noch weitere Motive — unsere Jugend-Redaktion findet die aktuellen Sticker noch nicht frech genug, sodass wir sie gebeten haben, eigene zu entwerfen — in Druck geben können.

In diesem Sinne verbleiben wir mit Poesie:

Ob im Heime

oder draußen,

setzt ein Zeichen!

Durchbrechen wir

die Medienmacht!

Wir sind hier

und bleiben dort,

Rubikon-Aufkleber

bald

in aller Ort!













Quellen und Anmerkungen:

(1) https://www.rubikon.news/artikel/rubikon-macht-ferien