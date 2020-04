Ob unsere Lockdown-Entscheidung am Ende mehr Leben gerettet als gekostet haben wird, wissen wir erst in ein paar Monaten – oder erfahren es zweifelsfrei. Aber wir haben eine Entscheidung getroffen, Fakten geschaffen und gewaltige Folgen losgetreten, die sich bereits abzeichnen. Was uns dennoch mitten im herrschenden Streit trotz aller Pöbeleien und Denunziation verbindet, ist unsere Angst. Die Angst vor dem Tod und die Angst vor dem Untergang. Stellen wir uns dieser Angst, erkennen wir aber, dass gar kein Grund zur Panik besteht, und dass wir vor einer historischen Chance stehen, die Welt tatsächlich vom Kopf auf die Füße zu stellen.